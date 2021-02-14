Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом

ДТП обошлось без травм. Сотни водителей, стоящих в пробке из-за него, тоже формально не считаются пострадавшими.

На ул. Металлургов образовалась огромная пробка из-за «жестянки»: притерлись «Шевроле» и рейсовый автобус. Предположительно, водитель первого авто, судя по положению машины, хотел обогнать автобус, но подрезать не удалось.

Теперь оба стоят в ожидании сотрудников полиции. А вместе с ними и еще сотни водителей.