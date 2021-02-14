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Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом

Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом

ДТП обошлось без травм. Сотни водителей, стоящих в пробке из-за него, тоже формально не считаются пострадавшими.

На ул. Металлургов образовалась огромная пробка из-за «жестянки»: притерлись «Шевроле» и рейсовый автобус. Предположительно, водитель первого авто, судя по положению машины, хотел обогнать автобус, но подрезать не удалось.

Галерея
Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом, Фото: 1
Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом, Фото: 2
Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом, Фото: 3
Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом, Фото: 4
Улица Металлургов в Туле встала в пробке из-за ДТП с автобусом, Фото: 5
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Теперь  оба стоят в ожидании сотрудников полиции. А вместе с ними и еще сотни водителей. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:19 +6
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