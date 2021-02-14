Тульская область в середине рейтинга регионов России по доступности цен на бензин

РИА Новости опубликовало рейтинг цен на бензин в регионах России. Возглавили его Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка. Жители этих регионов могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина, аутсайдеры — Дагестан и Ивановская область.

Тульская область занимает 37-е из 85-ти мест рейтинга. Туляки могут на одну чистую зарплату купить 787 литров АИ-92 (по данным на середину января 2021 г., руб./л). Средняя цена топлива АИ-92 – 43,66 рубля за литр. За прошлый год его стоимость увеличилась на 1,5%.

В Москве, кстати, цена на бензин лишь немного дороже – 43,96. Но на среднюю столичную зарплату топлива можно купить гораздо больше – 1944 литра.

В среднем по России на одну зарплату можно приобрести 1002 литра за 43,56 рублей за один.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2021 году тенденция роста цен на автомобильный бензин с темпами ниже инфляции сохранится. При этом темп роста номинальной заработной платы в среднем по стране, скорее всего, будет обгонять по темпам инфляцию, поэтому доступность бензина должна немного увеличиться, однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному.