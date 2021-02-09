Житель Новомосковска вместо армии может отправиться в колонию

Парень уклонялся от службы и теперь может лишиться свободы.

В Новомосковске 20-летний местный житель обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, обвиняемый должен был явиться в военкомат, но не явился туда без уважительных причин и не имея законных оснований для освобождения от военной службы.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.