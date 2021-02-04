Пьяный житель Тульской области забил знакомого молотком

После жестокого убийства он пришел к соседке и попросил вызвать полицию.

В Ясногорском районе 55-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, в ночь с 10 на 11 декабря прошлого года обвиняемый распивал алкоголь с 59-летним знакомым. Мужчины поссорились и начали обзывать друг друга. Знакомый ударил обвиняемого кулаком, после чего тот схватил молоток и нанес в ответ ряд ударов по голове оппонента. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

После убийства обвиняемый пошел к соседке и попросил вызвать полицию – мол, у него в доме лежит мертвый мужчина.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.