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Во время второго сбора в Турции «Арсенал» сыграет пять матчей
Фото пресс-службы «Арсенала».

Во время второго сбора в Турции «Арсенал» сыграет пять матчей

Одним из соперников тульской команды станет представитель ФНЛ – «Томь».

«Арсенал» вернулся в турецкий Белек, где проведет второй тренировочный сбор.

Накануне команда Дмитрия Парфенова провела тренировку, которая носила восстановительный характер: разминка, квадраты и футбол на четверо ворот.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», на первом сборе действия игроков оценивались в баллах. В тройку лучших общего зачета вошли Георги Костадинов и Владислав Пантелеев. Лучшим вратарем стал Артур Нигматуллин, среди крайних защитников — Роберт Бауэр, среди центральных — Гиа Григалава, крайний полузащитник — Александр Ломовицкий, а в линии атаки — Евгений Луценко. Абсолютный победитель зачета — Валерий Громыко. Победители получили памятные призы от тренеров.

Впереди у «Арсенала» десять тренировочных дней. За это время оружейники проведут пять контрольных матчей. Соперниками туляков станут «Силекс» (Македония), «Лиепая» (Латвия), «Монтана» (Болгария), Велез (Босния), ФК «Томь» (Томск).

С представителем ФНЛ — «Томью» — оружейники сыграют утром 6 февраля.

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:09 0
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