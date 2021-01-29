Во время второго сбора в Турции «Арсенал» сыграет пять матчей

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» вернулся в турецкий Белек, где проведет второй тренировочный сбор.

Накануне команда Дмитрия Парфенова провела тренировку, которая носила восстановительный характер: разминка, квадраты и футбол на четверо ворот.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», на первом сборе действия игроков оценивались в баллах. В тройку лучших общего зачета вошли Георги Костадинов и Владислав Пантелеев. Лучшим вратарем стал Артур Нигматуллин, среди крайних защитников — Роберт Бауэр, среди центральных — Гиа Григалава, крайний полузащитник — Александр Ломовицкий, а в линии атаки — Евгений Луценко. Абсолютный победитель зачета — Валерий Громыко. Победители получили памятные призы от тренеров.

Впереди у «Арсенала» десять тренировочных дней. За это время оружейники проведут пять контрольных матчей. Соперниками туляков станут «Силекс» (Македония), «Лиепая» (Латвия), «Монтана» (Болгария), Велез (Босния), ФК «Томь» (Томск).

С представителем ФНЛ — «Томью» — оружейники сыграют утром 6 февраля.