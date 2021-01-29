Стала известна фамилия фигуранта уголовного дела об отчуждении территории депо на ул. Оборонной

Летом прошлого года региональное Следственное управление сообщило , что расследует уголовное дело по факту мены территории бывшего трамвайного депо на ул. Оборонной на часть территории Центрального стадиона в Туле.

По словам руководителя СУ СК России по Тульской области, на данный момент уголовное дело находится на завершающей стадии и в скором времени будет предъявлено обвинение «человеку из администрации города».

Сегодня стало известно, что в деле о превышении должностных полномочий фигурирует заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяна Силаева.

По некоторым данным, сумма ущерба может достигать 2,5 млрд рублей. Однако подтвердить эту цифру официально нам не удалось.