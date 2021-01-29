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Стала известна фамилия фигуранта уголовного дела об отчуждении территории депо на ул. Оборонной

Стала известна фамилия фигуранта уголовного дела об отчуждении территории депо на ул. Оборонной

Сотруднице городской администрации вменяют превышение служебных полномочий.

Летом прошлого года региональное Следственное управление сообщило, что расследует уголовное дело по факту мены территории бывшего трамвайного депо на ул. Оборонной на часть территории Центрального стадиона в Туле.
 
По словам руководителя СУ СК России по Тульской области, на данный момент уголовное дело находится на завершающей стадии и в скором времени будет предъявлено обвинение «человеку из администрации города».
 
Сегодня стало известно, что в деле о превышении должностных полномочий фигурирует заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяна Силаева.
 
По некоторым данным, сумма ущерба может достигать 2,5 млрд рублей. Однако подтвердить эту цифру официально нам не удалось.
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