Фото: vk.com/don_podsl
ДТП со скорой в Донском: водитель легковушки был пьян
Полиция продолжает выяснять обстоятельства столкновения.
По данным региональной Госавтоинспекции, автоавария с машиной скорой на ул. Кирова в Донском произошла накануне у 11 часов вечера. За рулем ГАЗель Next находился 62-летний водитель, а Lada Priora управлял 30-летний мужчина.
«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Lada, девушка 1990 года рождения. У водителя автомобиля Lada установлено состояние опьянения (0.978 мг/л)», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
Напомним, по словам местных жителей, в момент столкновения с Lada Priora скорая выезжала со станции.
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