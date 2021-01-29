ДТП со скорой в Донском: водитель легковушки был пьян

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По данным региональной Госавтоинспекции, автоавария с машиной скорой на ул. Кирова в Донском произошла накануне у 11 часов вечера. За рулем ГАЗель Next находился 62-летний водитель, а Lada Priora управлял 30-летний мужчина.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Lada, девушка 1990 года рождения. У водителя автомобиля Lada установлено состояние опьянения (0.978 мг/л)», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.