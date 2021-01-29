По каким адресам тулякам в феврале отключат газ
Публикуем график работ.
В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.
1 февраля
ул. Кутузова, 106, подъезд № 1.
2 февраля
ул. Кутузова, 106, подъезд № 2.
8 февраля
ул. Волкова, 9-а, подъезд № 1.
ул. Декабристов, 82.
9 февраля
ул. Волкова, 9-а, подъезд № 2.
10 февраля
ул. Металлургов, 43-в, подъезды №№ 1, 2.
ул. Волкова, 9-а, подъезд № 3.
ул. Декабристов, 82.
11 февраля
ул. Металлургов, 43-в, подъезды №3, 4.
ул. Волкова, 9-а, подъезд № 4.
15 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 1.
ул. Волкова, 2-а, подъезд № 1.
ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 1.
ул. Декабристов, 82.
16 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 2.
ул. Волкова, 2-а, подъезд № 2.
ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 2.
17 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 3.
ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 3.
ул. Декабристов, 82.
18 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 4.
ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 4.
19 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 5.
24 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 6.
25 февраля
ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 7.
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.