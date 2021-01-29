По каким адресам тулякам в феврале отключат газ

Фото АО «Тулагоргаз».

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса

Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:

1 февраля

ул. Кутузова, 106, подъезд № 1.

2 февраля

ул. Кутузова, 106, подъезд № 2.

8 февраля

ул. Волкова, 9-а, подъезд № 1.

ул. Декабристов, 82.

9 февраля

ул. Волкова, 9-а, подъезд № 2.

10 февраля

ул. Металлургов, 43-в, подъезды №№ 1, 2.

ул. Волкова, 9-а, подъезд № 3.

ул. Декабристов, 82.

11 февраля

ул. Металлургов, 43-в, подъезды №3, 4.

ул. Волкова, 9-а, подъезд № 4.

15 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 1.

ул. Волкова, 2-а, подъезд № 1.

ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 1.

ул. Декабристов, 82.

16 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 2.

ул. Волкова, 2-а, подъезд № 2.

ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 2.

17 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 3.

ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 3.

ул. Декабристов, 82.

18 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 4.

ул. Кутузова, 106-а, подъезд № 4.

19 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 5.

24 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 6.

25 февраля

ул. Щегловская Засека, 32, подъезд № 7.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.