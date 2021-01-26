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Напился, угнал машину, сбил женщину: в Ясногорске осужден местный житель

Напился, угнал машину, сбил женщину: в Ясногорске осужден местный житель

Для задержания 23-летнего гражданина полиция вводила план «Перехват».

В Ясногорске 23-летний местный житель признан виновным в угоне, нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, и в оставлении в опасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в ночь на 30 августа прошлого года пьяный обвиняемый угнал машину знакомого, после чего не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 63-летнюю женщину. После ДТП он скрылся с места аварии, а потерпевшая скончалась от полученных травм.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет колонии-поселения. Кроме этого он заплатит штраф в 90 тысяч рублей и в течение трех лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:29 +4
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