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Наезд на пешехода в Туле: мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Фото предоставлено очевидцем происшествия.

Наезд на пешехода в Туле: мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Пострадавший госпитализирован.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром 25 января легковой автомобиль сбил пешехода. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что наезд был совершен на Щекинском шоссе в 6.55.
 
По предварительной информации, в момент наезда автомобиля Hyundai Getz 46-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, справа налево по ходу движения машины. За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка.
 
Пострадавший госпитализирован.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:00 +4
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