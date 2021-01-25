Наезд на пешехода в Туле: мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Фото предоставлено очевидцем происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром 25 января легковой автомобиль сбил пешехода. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что наезд был совершен на Щекинском шоссе в 6.55.

По предварительной информации, в момент наезда автомобиля Hyundai Getz 46-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, справа налево по ходу движения машины. За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка.

Пострадавший госпитализирован.