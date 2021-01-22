В Тульской области за антикоронавирусные нарушения закрыли магазины и кафе

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За последнюю неделю специалисты провели проверки в 27 точках торговли и общепита.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора продолжают проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в магазинах, кафе и ресторанах. С 15 по 22 января проверено 4 объекта общественного питания и 23 магазина.

В четырёх торговых точках выявлены нарушения. В Туле приостановили работу супермаркета «Верный», в Плавске временно закрыли продуктовый магазин, принадлежащий местному предпринимателю. Также составлено два протокола о временном запрете деятельности кафе в Туле и Веневе.