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В Суворове мужчину тайно поставили на учет в Центре занятости
Изображение Tumisu с сайта Pixabay.

В Суворове мужчину тайно поставили на учет в Центре занятости

По версии следствия, начальник учреждения получала за него пособия по безработице.

Суворовская прокуратура провела проверку в местном Центре занятости. В ходе нее выяснилось, что начальник учреждения поставила на учет мужчину, который об этом не знал.
 
«В период с 09.06.2018 по 28.01.2019 злоумышленница получила за гражданина пособие по безработице в размере более 39 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
 
По постановлению прокурора следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ход расследования на контроле в прокуратуре района.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:34 +5
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Тульская областьСуворовский районСуворов

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