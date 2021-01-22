В Суворове мужчину тайно поставили на учет в Центре занятости

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По версии следствия, начальник учреждения получала за него пособия по безработице.

Суворовская прокуратура провела проверку в местном Центре занятости. В ходе нее выяснилось, что начальник учреждения поставила на учет мужчину, который об этом не знал.

«В период с 09.06.2018 по 28.01.2019 злоумышленница получила за гражданина пособие по безработице в размере более 39 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По постановлению прокурора следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ход расследования на контроле в прокуратуре района.