В Донском у трактора на ходу отвалилось колесо

Очевидец опубликовал в социальной сети видео с моментом необычного происшествия, которое случилось с трактором: во время движения в районе пересечения улиц Октябрьской и Калинина в Донском у спецтехники отвалилось колесо.

К счастью, дорожное движение в тот момент было не слишком интенсивным, поэтому водителю авто удалось увернуться от упавшего на дорогу колеса. В результате происшествия никто не пострадал.