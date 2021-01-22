новости
новости
Регистрация
В Донском у трактора на ходу отвалилось колесо

В Донском у трактора на ходу отвалилось колесо

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Очевидец опубликовал в социальной сети видео с моментом необычного происшествия, которое случилось с трактором: во время движения в районе пересечения улиц Октябрьской и Калинина в Донском у спецтехники отвалилось колесо.
 
К счастью, дорожное движение в тот момент было не слишком интенсивным, поэтому водителю авто удалось увернуться от упавшего на дорогу колеса. В результате происшествия никто не пострадал.
 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
происшествияотвалилось колесо
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Защитник тульского «Арсенала» рассказал об отпуске в Карелии
Защитник тульского «Арсенала» рассказал об отпуске в Карелии
В Суворове мужчину тайно поставили на учет в Центре занятости
В Суворове мужчину тайно поставили на учет в Центре занятости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.