В Донском у трактора на ходу отвалилось колесо
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
Очевидец опубликовал в социальной сети видео с моментом необычного происшествия, которое случилось с трактором: во время движения в районе пересечения улиц Октябрьской и Калинина в Донском у спецтехники отвалилось колесо.
К счастью, дорожное движение в тот момент было не слишком интенсивным, поэтому водителю авто удалось увернуться от упавшего на дорогу колеса. В результате происшествия никто не пострадал.
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