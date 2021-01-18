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Росгвардейцы задержали пятерых дебоширов в тульском кафе
Фото: архив Myslо.

Росгвардейцы задержали пятерых дебоширов в тульском кафе

Две компании устроили драку в кафе.

Происшествие произошло вечером 16 января в одном из кафе на улице Октябрьской, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.
 
В 22.20 на пульт централизованной охраны поступило сообщение, что пьяные молодые люди устроили там драку. Дрались в неравных составах: двое против троих. 
 
Росгвардейцы задержали буянящих граждан и передали их следственно-оперативной группе. По данному факту проводится процессуальная проверка. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:38 0
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