Росгвардейцы задержали пятерых дебоширов в тульском кафе

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Две компании устроили драку в кафе.

Происшествие произошло вечером 16 января в одном из кафе на улице Октябрьской, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

В 22.20 на пульт централизованной охраны поступило сообщение, что пьяные молодые люди устроили там драку. Дрались в неравных составах: двое против троих.

Росгвардейцы задержали буянящих граждан и передали их следственно-оперативной группе. По данному факту проводится процессуальная проверка.