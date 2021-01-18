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В Тульской области возможны отключения цифрового телевидения

В Тульской области возможны отключения цифрового телевидения

Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» сообщает о возможных кратковременных перерывах трансляции телерадиосигнала 18 января.

Отключения возможны передающими станциями в населенных пунктах:
 
Пункт вещания Программы Время
Ефремов Радио России, РТРС-1, РТРС-2 5.00-14.00
Новомосковск Матч Страна 6.00-14.00
Новомосковск Радио России, РТРС-1, РТРС-2 5.00-14.00
Тула Радио России, Маяк, Вести FM, РТРС-1, РТРС-2 5.00-14.00
Тула Орфей, Дисней, Супер, Че 6.00-14.00
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» приносит извинения за возможные неудобства.

 

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