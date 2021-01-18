В Тульской области возможны отключения цифрового телевидения

Отключения возможны передающими станциями в населенных пунктах:

Пункт вещания Программы Время Ефремов Радио России, РТРС-1, РТРС-2 5.00-14.00 Новомосковск Матч Страна 6.00-14.00 Новомосковск Радио России, РТРС-1, РТРС-2 5.00-14.00 Тула Радио России, Маяк, Вести FM, РТРС-1, РТРС-2 5.00-14.00 Тула Орфей, Дисней, Супер, Че 6.00-14.00

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.



Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» приносит извинения за возможные неудобства.