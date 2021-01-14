В паре только «левые»: в тульском магазине изъяли 724 пары обуви без документов

В ходе совместной проверки Тульской таможни и Управления Роспотребнадзора по Тульской области 13 января 2021 года в одной из торговых точек города выявлен факт продажи обуви без обязательной маркировки средствами идентификации.

724 пары обуви стоимостью от 300 до 1900 рублей за пару изъяты представителями Роспотребнадзора.

- Продукция реализовывалась незаконно, у владельца магазина отсутствовали документы на товар, — пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Тульской таможни Александр Пелешин. — Проводится проверка, индивидуальный предприниматель будет привлечен к ответственности.

Тульская таможня напоминает, что с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории Российской Федерации обуви без нанесения маркировки средствами идентификации. Проверочные мероприятия по выявлению и пресечению оборота продукции без соответствующей маркировки проводятся на регулярной основе. Главной целью подобных мероприятий является обеспечение безопасности потребителей.