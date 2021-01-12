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Сотрудники администрации Богородицка дежурят в регистратуре: минздрав прокомментировал обращение жителей

Сотрудники администрации Богородицка дежурят в регистратуре: минздрав прокомментировал обращение жителей

В соцсетях появилась информация, что сотрудников богородицкой администрации заставляют дежурить в местной поликлинике.

– Подскажите, какое отношение муниципальное образование, а именно бухгалтерия и комитет культуры, имеет к поликлинике? Под угрозу увольнения на каком основании людей, болевших подтвержденным ковидом, заставляют дежурить в поликлинике в регистратуре, где толпы народа с тем же коронавирусом? Почему люди должны подвергать опасности свое здоровье и здоровье семей? — сообщение с таким текстом было опубликовано в группе «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».
 
Сообщается, что подобное распоряжение поступило от главы администрации МО Богородицкий район Вадима Игонина.
 
Myslo запросил комментарий по данной ситуации у регионального минздрава и администрации муниципального образования.
Нам заявили, что для работы в больнице действительно привлекают волонтеров, но лишь на добровольной основе. И работают они только в call-центре.
Сообщается, что волонтеры не контактируют с ковидными больными.
 
– В целях повышения качества работы call-центров и оперативной обработки обращений жителей региона в медучреждения на добровольной основе привлекаются волонтеры.
 
По информации администрации Богородицкого района, в call-центре центральной районной больницы работают шесть сотрудников, из них двое —сотрудники администрации, привлеченные в качестве волонтеров.
 
Сотрудники call-центра не контактируют с посетителями поликлиники. В медучреждении соблюдаются санитарно-гигиенические требования, разведены потоки здоровых пациентов и посетителей с признаками ОРВИ, для которых организован отдельный вход. Все посетители поликлиники находятся в средствах индивидуальной защиты и при входе в поликлинику проходят термометрию.
 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:15 0
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