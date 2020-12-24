В Тульской области больше недели ищут пропавшего пенсионера
83-летний житель Богородицка Николай Гайдуков ушел из дома 16 декабря.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 83-летнего Николая Васильевича Гайдукова, о местонахождении которого ничего неизвестно с 16 декабря. Мужчина нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, с залысиной, глаза серые. Одежда: предположительно, черная болоньевая куртка, серые брюки, ботинки, черная вязаная шапка.
Если вы видели пропавшего, звоните по тел.: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.
Другие статьи по темам