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В Тульской области больше недели ищут пропавшего пенсионера

В Тульской области больше недели ищут пропавшего пенсионера

83-летний житель Богородицка Николай Гайдуков ушел из дома 16 декабря.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 83-летнего Николая Васильевича Гайдукова, о местонахождении которого ничего неизвестно с 16 декабря. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, с залысиной, глаза серые. Одежда: предположительно, черная болоньевая куртка, серые брюки, ботинки, черная вязаная шапка.

Если вы видели пропавшего, звоните по тел.: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.

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вчера, в 18:30 0
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Место
Тульская областьБогородицк

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