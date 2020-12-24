В Тульской области больше недели ищут пропавшего пенсионера

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 83-летнего Николая Васильевича Гайдукова, о местонахождении которого ничего неизвестно с 16 декабря. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, с залысиной, глаза серые. Одежда: предположительно, черная болоньевая куртка, серые брюки, ботинки, черная вязаная шапка.