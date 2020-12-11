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СК: по факту гибели рабочего на стройке проводится проверка

СК: по факту гибели рабочего на стройке проводится проверка

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По факту гибели мужчины на стройке в Юго-Восточном микрорайоне проводится проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, 10 декабря 54-летний мужчина, бригадир строительной площадки, упал с восьмого этажа новостройки на улице Новомосковской. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы.
 
В ходе проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям лиц, отвечающих за соблюдение требований охраны труда.  
 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:27 +1
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