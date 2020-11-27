В Тульской области пропал 34-летний мужчина

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы : рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет : предположительно свитер тёмно-синий или фиолетовый, джинсы темно-синие.

: предположительно свитер тёмно-синий или фиолетовый, джинсы темно-синие. Особые приметы: шрам на левой брови у виска.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Те, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по телефонам, указанным в ориентировке.