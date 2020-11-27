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В Тульской области пропал 34-летний мужчина

В Тульской области пропал 34-летний мужчина

Сергей Симонов из деревни Кашино Ясногорского района пропал 23 ноября.

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

  • Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
  • Был одет: предположительно свитер тёмно-синий или фиолетовый, джинсы темно-синие.
  • Особые приметы: шрам на левой брови у виска.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Те, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по телефонам, указанным в ориентировке.

Видели его? Сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.

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