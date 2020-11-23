Туляк пытался убить знакомого, сбив его машиной

Мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

В Привокзальном районе Тулы сотрудники регионального СУ СК России возбудили в отношении 20-летнего парня уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Вечером 18 ноября на ул. Большая Кулига фигурант повздорил со своим знакомым. Во время выяснения отношений молодой человек сел за руль своего автомобиля и совершил наезд на потерпевшего. Полученные им травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, он заключён под стражу.