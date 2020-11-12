Житель Богородицка мечтал о заборе из дорожных знаков, но его поймали гаишники

Поздним вечером в Богородицке Тульской области экипаж ДПС во время надзора за дорожным движением обратил внимание на автомобиль Daewoo Nexia. Машину остановили для проверки и обнаружили в салоне сразу 5 дорожных знаков.

«В дальнейшем, выясняя обстоятельства их появления в транспортном средстве, сотрудники полиции получили основания полагать, что мужчина завладел имуществом неправомерно. По предварительным данным, 48-летний мужчина похитил дорожные знаки, срезая их вместе со стойками, на одной из автодорог на территории Богородицкого района», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в краже. Сейчас в отделе МВД ведут работу по установлению деталей происшествия. По предварительным данным, мужчина собирался использовать столбы дорожных знаков при постройке забора.