В Пролетарском районе грабитель напал на одинокую старушку

Преступник пришел в дом к пенсионерке, ударил ее и заставил отдать все деньги.

85-летняя жительница Пролетарского района стала жертвой грабителя. По предварительным данным, преступник знал, что в одном из соседних с ним домов по ул. Карла Маркса проживает одинокая старушка, и решил ее ограбить.

Мужчина пришел домой к старушке, несколько раз ударил ее и потребовал денежные средства.

- Жертва грабежа была вынуждена отдать все имевшиеся в наличии деньги. Ущерб составил почти 24 тысячи рублей. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки изобличили злоумышленника, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

54-летний неработающий мужчина признался в грабеже. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.