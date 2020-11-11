В страшной аварии на въезде в Кимовск погиб мужчина

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Вчера, 10 ноября, в Кимовске произошло ДТП.

В районе 17.30 на въезде в город столкнулись «Лада Веста» и КамАЗ.

По предварительной информации, водитель большегруза при повороте налево на прилегающую территорию не предоставил легковушке преимущественное право в движении.

В результате аварии 31-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.