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В страшной аварии на въезде в Кимовск погиб мужчина
фото: соцсети

В страшной аварии на въезде в Кимовск погиб мужчина

ДТП произошло вчера, 10 ноября.

Вчера, 10 ноября, в Кимовске произошло ДТП.

В районе 17.30 на въезде в город столкнулись «Лада Веста» и КамАЗ.

По предварительной информации, водитель большегруза при повороте налево на прилегающую территорию не предоставил легковушке преимущественное право в движении. 

В результате аварии 31-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:10 +1
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