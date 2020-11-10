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Пошёл за добавкой: в Алексине воришка дважды за ночь обокрал супермаркет

Пошёл за добавкой: в Алексине воришка дважды за ночь обокрал супермаркет

Отмечая успешную «операцию», злоумышленник попытался повторно разжиться горячительным и был задержан.

В Алексине полицейские выясняют обстоятельства двух краж. Как уточняет пресс-служба областного УМВД, хищения произошли минувшей ночью в одном из сетевых супермаркетов.

По предварительным данным, злоумышленник разбил стекло витрины, проник в торговый зал, забрал алкоголь и две банки икры. Той же ночью мужчина снова вернулся к месту преступления за горячительным.

В этот раз скрыться ему не удалось – незадачливого гурмана задержали полицейские. В отделе МВД по Алексинскому району устанавливаются все детали противоправной деятельности 38-летнего неработающего местного жителя.

 

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вчера, в 22:27 +3
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