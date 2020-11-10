Пошёл за добавкой: в Алексине воришка дважды за ночь обокрал супермаркет

В Алексине полицейские выясняют обстоятельства двух краж. Как уточняет пресс-служба областного УМВД, хищения произошли минувшей ночью в одном из сетевых супермаркетов.

По предварительным данным, злоумышленник разбил стекло витрины, проник в торговый зал, забрал алкоголь и две банки икры. Той же ночью мужчина снова вернулся к месту преступления за горячительным.

В этот раз скрыться ему не удалось – незадачливого гурмана задержали полицейские. В отделе МВД по Алексинскому району устанавливаются все детали противоправной деятельности 38-летнего неработающего местного жителя.