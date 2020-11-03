Фото: Алекс К.
На Красноармейском проспекте столкнулись автобус и легковушка
Из-за происшествия наблюдается незначительное затруднение движения.
Днем 3 ноября на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, в районе пересечения с ул. Фрунзе столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Из-за автоаварии возникло незначительное затруднение движения в направлении к Московскому вокзалу. На момент публикации новости на месте работали инспекторы ДПС.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в результате автоаварии никто не пострадал.
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