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На Красноармейском проспекте столкнулись автобус и легковушка
Фото: Алекс К.

На Красноармейском проспекте столкнулись автобус и легковушка

Из-за происшествия наблюдается незначительное затруднение движения.

Днем 3 ноября на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, в районе пересечения с ул. Фрунзе столкнулись автобус и легковой автомобиль.
 
Из-за автоаварии возникло незначительное затруднение движения в направлении к Московскому вокзалу. На момент публикации новости на месте работали инспекторы ДПС.
 
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в результате автоаварии никто не пострадал.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:04 +5
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