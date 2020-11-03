На Красноармейском проспекте столкнулись автобус и легковушка

Фото: Алекс К.

Днем 3 ноября на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, в районе пересечения с ул. Фрунзе столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Из-за автоаварии возникло незначительное затруднение движения в направлении к Московскому вокзалу. На момент публикации новости на месте работали инспекторы ДПС.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в результате автоаварии никто не пострадал.