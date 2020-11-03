После вмешательства прокуратуры тулякам пересчитали плату за ЖКХ

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Жители одного из многоквартирных домов в Привокзальном округе Тулы пожаловались в прокуратуру на завышение платы за содержание общего имущества МКД. В ходе проверки выяснилось, что в период с апреля по июль этого года УК «Стройуслугасервис» нарушала жилищное законодательство.

А именно — нерегулярно проводила уборку мест общего пользования в подъездах, а в отдельных многоквартирных домах — уборка не проводилась длительное время.

«С целью недопущения подобных нарушений впредь внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также по постановлению прокурора гендиректор УК привлечен к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В настоящее время жильцам произвели перерасчет начисленной за услуги ЖКХ платы.