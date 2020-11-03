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После вмешательства прокуратуры тулякам пересчитали плату за ЖКХ
Изображение Дина Орлова с сайта Pixabay.

После вмешательства прокуратуры тулякам пересчитали плату за ЖКХ

Управляющая компания нерегулярно проводила уборку в подъездах многоквартирных домов.

Жители одного из многоквартирных домов в Привокзальном округе Тулы пожаловались в прокуратуру на завышение платы за содержание общего имущества МКД. В ходе проверки выяснилось, что в период с апреля по июль этого года УК «Стройуслугасервис» нарушала жилищное законодательство.
 
А именно — нерегулярно проводила уборку мест общего пользования в подъездах, а в отдельных многоквартирных домах — уборка не проводилась длительное время.
 
«С целью недопущения подобных нарушений впредь внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также по постановлению прокурора гендиректор УК привлечен к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
В настоящее время жильцам произвели перерасчет начисленной за услуги ЖКХ платы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:27 +6
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