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Задержанному на Косой Горе насильнику предъявлено обвинение
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Задержанному на Косой Горе насильнику предъявлено обвинение

Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

Юрию Дворянчикову, задержанному накануне по подозрению в надругательстве над двумя женщинами, предъявили обвинение по обоим эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, 20 октября мужчина, находясь в квартире своей сожительницы в поселке Косая Гора, надругался над двумя сотрудницами клининговой компании, которых специально вызвал якобы для проведения уборки.

Задержать злоумышленника удалось благодаря содействию местных жителей. Ему предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал. Следователем допрошены свидетели, проведена проверка показаний на месте, решается вопрос о заключении Дворянчикова под стражу.

Руководителем следственного управления принято решение о награждении туляков, проявивших бдительность и  способствовавших задержанию преступника.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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