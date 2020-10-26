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На трассе «Крым» в страшном ДТП с фурой погибли два водителя
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе «Крым» в страшном ДТП с фурой погибли два водителя

Авария произошла ночью 26 октября.

Сегодня, 26 октября, в 3.10 на 281-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе произошло страшное ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречку и врезался в Volvo с полуприцепом Schmits под управлением 54-летнего мужчины.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались. Все обстоятельства аварии выясняются. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 0
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