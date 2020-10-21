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Внимание! В Туле разыскивают насильника
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Внимание! В Туле разыскивают насильника

Видели человека на фото или знаете, где он находится? Срочно звоните в полицию!

В Туле по подозрению в насильственных действиях сексуального характера правоохранительные органы разыскивают 49-летнего жителя поселка Косая Гора Дворянчикова Владимира Юрьевича. Мужчина ранее судим по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
 
По информации Myslo, преступление было совершено 20 октября, в одном из домов по ул. Максима Горького в поселке Косая Гора. Пострадавшая — 37-летняя женщина.
 
 
Особые приметы: татуировки в виде перстней на пальцах кистей обеих рук, многочисленные татуировки на теле и руках, при общении разговаривает тихим, вкрадчивым голосом.
 
Может быть одет в синие джинсы и синюю куртку.
 
Если вы видели этого человека или знаете, где он находится — срочно звоните в полицию по телефонам 32-22-49, 32-47-00, 32-47-02, 23-02-10 или 02.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:42 +5
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