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Проскочить любой ценой: в Туле замечен торопыжка на маршрутке
Кадр из видео

Проскочить любой ценой: в Туле замечен торопыжка на маршрутке

Не желая стоять на перекрёстке, водитель создал аварийную ситуацию.

Туляк прислал в редакцию Myslo кадры, снятые утром 12 октября на ул. Первомайской в Туле. Видеорегистратор его автомобиля запечатлел аварийную ситуацию, которую создал водитель маршрутки № 58.

Пытаясь проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора, водитель частично пересёк сплошную полосу и резко ускорился. Регистрационные знаки микроавтобуса, к сожалению, не различимы.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:14 +2
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