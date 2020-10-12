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Туляк «рисует» портреты знаменитостей нитками и гвоздями
Фото: https://www.instagram.com/hlantakonstantin.

Туляк «рисует» портреты знаменитостей нитками и гвоздями

Посмотрите, какая красота!

27-летний туляк Константин Хланта создает необычные портреты — из ниток и гвоздей. Такая техника называется стринг-арт и достаточно популярна в последнее время.
 
Работы Константина настолько талантливы, что на них обратили внимание зарубежные СМИ, в том числе и английская газета Daily Mail
 
Художник рассказал Myslo, что рисованием он увлекся еще в 2008 году — рисовал карандашами, пастелью. А спустя 10 лет перешел на стринг-арт.
 

– Знакомая рассказала, что видела в такой технике кораблики, кактусы и снежинки, предложила мне попробовать. Я попробовал, снежинка не получилась… Зато получился портрет! — рассказывает Костя.


Первая работа Кости. На создание портрета ушло две недели.
После этого Константин втянулся, стал создавать более детальные картины. Чаще всего это музыканты или художники, которыми молодой человек вдохновляется. Свои творения он начал публиковать на страничке в Instagram — и сразу же появились первые покупатели.
 
Удивительно, но слава туляка давно вышла за пределы не только нашей области, но и страны. Портреты, созданные Константином, «живут» в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Хельсинки и т. д.
 
 
По словам Кости, при создании картины он не пользуется техникой, которую обычно применяют струнные мастера. Сначала мастер создает эскиз на полотне, затем прикрепляет гвозди для создания контура, после начинает работу с нитью.
 
– На работу уходит от нескольких сот граммов гвоздей до нескольких килограммов. Ниток — от 500 метров до пары километров. Весь материал – не из дешевых.
 
Сколько стоит такой портрет, Константин умолчал, сказав лишь, что стоимость он определяет исходя из сложности работы.
Интересно, что по профессии Константин — стоматолог, но в августе уволился в связи с предстоящим переездом. Но так и не переехал: из-за пандемии это событие пришлось перенести на 2021 год.
 
На данный момент художник создал уже более 20 картин. Есть портрет, которым он гордится больше всего, — это изображение Честера Беннингтона, лидера группы Linkin Park (на заглавном фото).
 
Больше работ Константина — на его страничке в инстаграме. Смотрите здесь.
 
 
Галерея
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:56 +4
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