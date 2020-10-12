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На Куликовом поле найдены новые исторические артефакты
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

На Куликовом поле найдены новые исторические артефакты

В ходе раскопок археологи обнаружили на территории музея-заповедника ременную накладку, наконечник стрелы и крест-энколпион.

В октябре специалисты Государственного музея-заповедника «Куликово поле» продолжили работы по поиску реликвий Куликовской битвы. Исследования проводились у деревни Хворостянка Куркинского района, где ранее археологи обнаружили скопления находок.

Общая площадь поисковых работ составила около 2500 квадратных метров. Поисковый участок был разбит на створы шириной 4-5 м. Работы велись при помощи металлодетектора. Каждая находка фиксировалась GPS и по заданным координатам привязывалась к карте с точностью до 1 см.

В этом сезоне методика впервые были проведены глубинные исследования. Используя гусеничный бульдозер, специалисты поэтапно (по 20-30 см), снимали почвенный слой.

Грунт многократно и небольшими объемами проверялся на наличие находок. Такой подход позволил провести максимально полную выборку металлических предметов на глубину до 70 см. Вот что удалось обнаружить специалистам.

Железная ременная накладка. Фрагмент изделия в виде рельефной плоской пластины со штифтами для крепления к кожаной или матерчатой основе. На внешней поверхности сохранились остатки лужения белым металлом. Поверхность декорирована мелкими округлыми вдавлениями.

Эта накладка относится к четвертому сюжетно-стилистическому комплексу изделий с булгарских памятников (булгарский вариант) имеющих аналогии в поволжских древностях XII-XIV в. 

Наконечник стрелы. Длина железной части – 6 см, сохранившаяся длина – 8,5 см, ширина пера – 1 см. Наконечник черешковый, перо – лавролистной формы, с упором для древка. По форме и пропорциям наконечник приближается к типу «66» и относится к веслообразным наконечникам с листовидным плоским расширением в верхней трети пера, длинной шейкой и упором. Наиболее близкие аналогии среди древнерусских наконечников датируются XIII-XIV вв. 

Крест-энколпион. Фрагмент верхнего конца лицевой створки энколпия с ушком и округлым медальоном с рельефным изображением архангела Михаила. Фрагмент принадлежит энколпиону квадрифолийной формы с квадратной средней частью и овальными завершениями концов. Иконографическая схема подобных крестов имела в центральной части Распятие с хризмой IC XC. Около фигуры Христа – маленькие фигурки предстоящих Богородицы и Иоанна. Внизу – архангел Гавриил, по бокам – фигуры святых. Похожий крест был обнаружен в Новгороде и датирован серединой XV в.

Еще один предмет пока является загадкой для археологов. Среди находок XIV века обнаружена верхняя часть обуха проушного боевого топора с усилительной планкой. Подобные изделия были распространены в XI-XII веках, вышли из употребления на рубеже XII-XIII веков. Почему этот боевой топор оказался на поле Куликовской битвы, исследователям только предстоит выяснить.

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