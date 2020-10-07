«Накажи автохама»: на красный по встречке, а на пешеходов плевать
По словам автора, видео было снято вечером 28 сентября.
В нашу рубрику «Накажи автохама» продолжают поступать электронные письма. Один из наших читателей на условиях аноноимности прислал в редакцию видео, снятое в районе поворота с ул. Оборонной на ул. Советскую.
«Попался вот такой хам на дороге. Обогнал всю пробку по трамвайным путям встречного направления и прямиком на красный мимо переходящих дорогу пешеходов. Было это 28.09 примерно в 18:30. Перекресток Советская/Оборонная. Гос. номер Н636ТТ71 SsangYong Kyron», — объяснил автор видео.
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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