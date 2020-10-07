«Накажи автохама»: на красный по встречке, а на пешеходов плевать

В нашу рубрику «Накажи автохама» продолжают поступать электронные письма. Один из наших читателей на условиях аноноимности прислал в редакцию видео, снятое в районе поворота с ул. Оборонной на ул. Советскую.

«Попался вот такой хам на дороге. Обогнал всю пробку по трамвайным путям встречного направления и прямиком на красный мимо переходящих дорогу пешеходов. Было это 28.09 примерно в 18:30. Перекресток Советская/Оборонная. Гос. номер Н636ТТ71 SsangYong Kyron», — объяснил автор видео.