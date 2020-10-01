В Венёве за 150 тысяч рублей продают миллион долларов

Нарисованный. Автор полагает, что творчество и искусство – вещи весьма субъективные. А ещё мужчина счёл нужным пояснить, что он – не идиот (но это не точно).

Некий Макс Васильев из Венёва разместил на популярном сайте информацию о продаже картины. Это объявление настолько шикарно, что не нуждается в каких-либо дополнениях. Судите сами.

Как говорится, комментарии излишни. А вам встречались подобные абсурдные, но забавные и оригинальные объявления? Расскажите об этом в комментариях!