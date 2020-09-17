Фото очевидца.
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок
По предварительным данным, пострадали два человека.
В Туле на улице Оборонной напротив дома № 114 произошло серьезное ДТП: Renault Logan после столкновения с Hyundai Solaris опрокинулся набок.
По предварительной информации, Hyundai следовал по улице Оборонной в направлении к Новомосковскому шоссе. На перекрестке он влетел в бок Renault, который выполнял маневр поворота. Водитель Solaris утверждает, что для него горел зеленый сигнал светофора. Так ли это, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
В момент столкновения в Logan находились водитель и пассажир. Им оказали медицинскую помощь в больнице.
UPD. Новость обновлена в 12:53. Добавлено видео.
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