В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок

Фото очевидца.

В Туле на улице Оборонной напротив дома № 114 произошло серьезное ДТП: Renault Logan после столкновения с Hyundai Solaris опрокинулся набок.

По предварительной информации, Hyundai следовал по улице Оборонной в направлении к Новомосковскому шоссе. На перекрестке он влетел в бок Renault, который выполнял маневр поворота. Водитель Solaris утверждает, что для него горел зеленый сигнал светофора. Так ли это, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

В момент столкновения в Logan находились водитель и пассажир. Им оказали медицинскую помощь в больнице.

UPD. Новость обновлена в 12:53. Добавлено видео.