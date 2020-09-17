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В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок
Фото очевидца.

В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок

По предварительным данным, пострадали два человека.

В Туле на улице Оборонной напротив дома № 114 произошло серьезное ДТП: Renault Logan после столкновения с Hyundai Solaris опрокинулся набок.

По предварительной информации, Hyundai следовал по улице Оборонной в направлении к Новомосковскому шоссе. На перекрестке он влетел в бок Renault, который выполнял маневр поворота. Водитель Solaris утверждает, что для него горел зеленый сигнал светофора. Так ли это, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

В момент столкновения в Logan находились водитель и пассажир. Им оказали медицинскую помощь в больнице.

UPD. Новость обновлена в 12:53. Добавлено видео.

 

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В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 1
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 2
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 3
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 4
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 5
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 6
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 7
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 8
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 9
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 10
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 11
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 12
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 13
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 14
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 15
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 16
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 17
В Туле на ул. Оборонной Renault Logan после ДТП опрокинулся набок, Фото: 18
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +1
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