Фото: Авито.

Если у покупателя нет таких денег, владелец купюры предлагает обмен – «счастливый бакс» на... недвижимость.

Туляк продает «счастливый доллар» за 12 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на Авито. Владелец этой купюры уточняет, что она «заговоренная»:

- Счастливый бакс, двенадцатый в 21 год! Заговорённый. Для понимающих или недостающий в коллекции. Интересный обмен актуален (купюры, марки, автографы, недвижимость), — пишет автор объявления.

А вообще, какие только купюры не продают на Авито. Так, на сайте можно приобрести доллар 1988 года за 2 миллиона рублей, купюру с красивым номером за 8115577 рублей:

- Купюра серии «НА» с красивым номером, если собрать из купюр слово НАВАЛИСЬ или НАНЯЛИСЬ, то это принесет удачу и прибыль. Предлагайте свою цену, — пишет автор объявления. При этом он просит неадекватных людей ему не писать.

А вы бы купили «счастливые» купюры за такие деньги? Пишите в комментариях!