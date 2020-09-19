новости
новости
Регистрация
Туляк продает «счастливый доллар» за 12 миллионов рублей
Фото: Авито.

Туляк продает «счастливый доллар» за 12 миллионов рублей

Если у покупателя нет таких денег, владелец купюры предлагает обмен – «счастливый бакс» на... недвижимость.

Туляк продает «счастливый доллар» за 12 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на Авито. Владелец этой купюры уточняет, что она «заговоренная»:

- Счастливый бакс, двенадцатый в 21 год! Заговорённый. Для понимающих или недостающий в коллекции. Интересный обмен актуален (купюры, марки, автографы, недвижимость), — пишет автор объявления.

А вообще, какие только купюры не продают на Авито. Так, на сайте можно приобрести доллар 1988 года за 2 миллиона рублей, купюру с красивым номером за 8115577 рублей:

- Купюра серии «НА» с красивым номером, если собрать из купюр слово НАВАЛИСЬ или НАНЯЛИСЬ, то это принесет удачу и прибыль. Предлагайте свою цену, — пишет автор объявления. При этом он просит неадекватных людей ему не писать.

 

А вы бы купили «счастливые» купюры за такие деньги? Пишите в комментариях!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:15 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
купюрасчастливый доллар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое туляков отравились неизвестной жидкостью: один скончался, второго пытаются спасти
Двое туляков отравились неизвестной жидкостью: один скончался, второго пытаются спасти
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.