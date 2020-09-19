новости
новости
Регистрация
Возгорание в пивном магазине на Калужском шоссе: прибыли 10 пожарных расчетов
Фото очевидца и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Возгорание в пивном магазине на Калужском шоссе: прибыли 10 пожарных расчетов

По предварительным данным, в помещении загорелся аппарат по розливу.

Утром 19 сентября к дому № 1 на Калужском шоссе прибыли пожарные. Об этом Myslo сообщили очевидцы. По предварительным данным, в пивном магазине, расположенном на первом этаже многоэтажки, произошло возгорание — загорелся аппарат по розливу.

В пресс-службе МЧС России по Тульской области рассказали Myslo, на место происшествия выехали восемь пожарных расчетов и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.

Пожарные быстро справились с огнем. В результате происшествия в помещении обгорела пластиковая обшивка стены на площади 2 м.кв.

Отметим, что эвакуация жильцам дома не потребовалась.

UPD. В 14:00 новость была дополнена.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:06 +2
Другие статьи по темам
Событие
задымлениепожарные
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минздрав не прогнозирует вторую волну коронавируса в России
Минздрав не прогнозирует вторую волну коронавируса в России
Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника
Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.