Фото очевидца и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Возгорание в пивном магазине на Калужском шоссе: прибыли 10 пожарных расчетов
По предварительным данным, в помещении загорелся аппарат по розливу.
Утром 19 сентября к дому № 1 на Калужском шоссе прибыли пожарные. Об этом Myslo сообщили очевидцы. По предварительным данным, в пивном магазине, расположенном на первом этаже многоэтажки, произошло возгорание — загорелся аппарат по розливу.
В пресс-службе МЧС России по Тульской области рассказали Myslo, на место происшествия выехали восемь пожарных расчетов и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.
Пожарные быстро справились с огнем. В результате происшествия в помещении обгорела пластиковая обшивка стены на площади 2 м.кв.
Отметим, что эвакуация жильцам дома не потребовалась.
UPD. В 14:00 новость была дополнена.
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