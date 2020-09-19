Возгорание в пивном магазине на Калужском шоссе: прибыли 10 пожарных расчетов

Фото очевидца и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, в помещении загорелся аппарат по розливу.

Утром 19 сентября к дому № 1 на Калужском шоссе прибыли пожарные. Об этом Myslo сообщили очевидцы. По предварительным данным, в пивном магазине, расположенном на первом этаже многоэтажки, произошло возгорание — загорелся аппарат по розливу.

В пресс-службе МЧС России по Тульской области рассказали Myslo, на место происшествия выехали восемь пожарных расчетов и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.

Пожарные быстро справились с огнем. В результате происшествия в помещении обгорела пластиковая обшивка стены на площади 2 м.кв.

Отметим, что эвакуация жильцам дома не потребовалась.

UPD. В 14:00 новость была дополнена.