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Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника

Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника

Этот праздник отмечается ежегодно 19 сентября.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с Днем оружейника! Это один из главных праздников для Тульской области.

Наш регион на протяжении столетий остается оружейной столицей России. Это звание он заслужил благодаря многим поколениям инженеров, рабочих, руководителей и великих конструкторов, фамилии которых известны на весь мир.

Сегодня ОПК – одна из ключевых отраслей экономики Тульской области. На наших предприятиях работают целые трудовые династии. Вы создаете уникальные образцы вооружения и военной техники, которые надёжно стоят на страже национальных интересов России. Развиваете производство высокотехнологичной гражданской продукции для медицины, нефтегазовой отрасли, машиностроения, робототехники и других сфер.

Спасибо вам за то, что достойно продолжаете традиции дедов и прадедов. Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов!

 

С программой праздничных мероприятий ко Дню оружейника можно ознакомиться здесь.

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