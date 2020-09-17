Ревякинец пострадал после стирки белья

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Во время развешивания вещей нетрезвый мужчина выпал с балкона.

Как стало известно Myslo, недавно в Алексинскую больницу госпитализировали 31-летнего жителя поселка Ревякино Ясногорского района. Медики диагностировали у него перелом позвоночника и другие, менее серьезные травмы.

По имеющимся данным, пострадавший получил повреждения у себя дома. Постирав поздно вечером белье, он решил развесить его на балконе и выпал с высоты четвертого этажа. Предполагается, что в момент несчастного случая мужчина был пьян.