Укравшую платежи за ЖКХ начальницу почты оштрафовали на 500 тысяч рублей

Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay

Женщина присвоила себе деньги ничего не подозревающих граждан.

В Одоеве Тульской области суд вынес приговор в отношении начальника отделения почтовой связи. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

«Ранее судимая женщина, занимая должность начальник отделения почтовой связи села Араны Суворовского почтамта акционерного общества «Почта России», в период с сентября по декабрь 2019 года и в январе 2020 года не внесла в единую автоматизированную систему сведения об оплате жилищно-коммунальных платежей в общей сумме 35 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Полученные от граждан деньги женщина присвоила. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.