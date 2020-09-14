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Укравшую платежи за ЖКХ начальницу почты оштрафовали на 500 тысяч рублей
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay

Укравшую платежи за ЖКХ начальницу почты оштрафовали на 500 тысяч рублей

Женщина присвоила себе деньги ничего не подозревающих граждан.

В Одоеве Тульской области суд вынес приговор в отношении начальника отделения почтовой связи. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
 
«Ранее судимая женщина, занимая должность начальник отделения почтовой связи села Араны Суворовского почтамта акционерного общества «Почта России», в период с сентября по декабрь 2019 года и в январе 2020 года не внесла в единую автоматизированную систему сведения об оплате жилищно-коммунальных платежей в общей сумме 35 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Полученные от граждан деньги женщина присвоила. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:03 +4
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