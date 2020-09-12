В ДТП под Тулой погиб пенсионер

Вечером 12 сентября в районе 13 км автодороги Тула — Алёшня (недалеко от деревни Ямны) произошло ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗ-2104. По имеющейся на данный момент информации, отечественная легковушка следовала в сторону Тулы, а иномарка — в сторону Федоровки.

Предполагается, что 70-летний водитель ВАЗа совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с «Тойотой».

Водитель «четверки» скончался на месте происшествия.

В ДТП пострадали два пассажира «Тойоты» — 74-летний мужчина и 73-летняя женщина. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Все обстоятельства аварии выясняются.