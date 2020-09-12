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В ДТП под Тулой погиб пенсионер

В ДТП под Тулой погиб пенсионер

Столкнулись «Тойота» и ВАЗ-2104.

Вечером 12 сентября в районе 13 км автодороги Тула — Алёшня (недалеко от деревни Ямны) произошло ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗ-2104. По имеющейся на данный момент информации, отечественная легковушка следовала в сторону Тулы, а иномарка — в сторону Федоровки.

Предполагается, что 70-летний водитель ВАЗа совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с «Тойотой».

Водитель «четверки» скончался на месте происшествия.

В ДТП пострадали два пассажира «Тойоты» — 74-летний мужчина и 73-летняя женщина. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Все обстоятельства аварии выясняются.

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В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 1
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 2
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 3
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 4
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 5
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 6
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 7
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 8
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 9
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 10
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 11
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 12
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 13
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 14
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 15
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 16
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 17
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 18
В ДТП под Тулой погиб пенсионер, Фото: 19
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:03 +3
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