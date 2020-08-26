В Туле лже-волонтёр украл деньги у 92-летнего пенсионера

Сотрудники полиции в Туле выясняют личность и местонахождение молодого человека, обокравшего 92-летнего пенсионера. В квартиру к потерпевшему позвонил неизвестный и представился волонтёром, оказывающим помощь пожилым людям.

Он рассказал дедушке о программе по вручению продуктовых наборов. Убедившись, что в квартире больше никого нет, злоумышленник в ходе беседы выяснил, где пенсионер хранит сбережения и, когда тот отвлёкся, вытащил из стоявшей на серванте шкатулки 27 тысяч рублей, а затем ушёл. Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка выясняют все детали случившегося.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области напоминает о необходимости проверки личности всех неизвестных, которые под различным предлогом пытаются войти в квартиру. Требуйте документы, позовите соседей и попросите их присутствовать при беседе, чтобы не стать жертвой преступления. Не оставляйте визитёров без присмотра, не показывайте им, где хранятся деньги и ценности.