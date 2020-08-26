новости
новости
Регистрация
Туляки жалуются в Центробанк на несговорчивых кредиторов

Туляки жалуются в Центробанк на несговорчивых кредиторов

За первые шесть месяцев текущего года в региональное отделение регулятора поступило 819 обращений.

Чаще всего жители Тульской области сталкивались с проблемами, связанными с поддержкой заемщиков в условиях пандемии, отмечают специалисты тульского отделения Банка России. Более 70% жалоб пришлись на банки: отказ в реструктуризации кредита, не предоставление кредитных и ипотечных каникул, навязывание дополнительных услуг и прочее.

Около 16% жалоб касались деятельности микрофинансовых организаций. Здесь тоже речь шла об отказе в оформлении кредитных каникул. Также недовольство клиентов вызывали высокие проценты по займам, навязывание дополнительных платных услуг, некорректные действия по возврату задолженности, нарушение обработки персональных данных.

На страховщиков пожаловались 9% обратившихся. Здесь лидирует неверное применение коэффициента «бонус-малус». Также туляки жалуются на длительные сроки ремонта при натуральном возмещении, трудности с оформлением электронного полиса ОСАГО, возврат страховой премии в рамках «периода охлаждения».

Направить жалобу или обращение в Банк России можно через сайт, по телефону горячей линии: 8(800)300-30-00 или по адресу: ул. Советская, 88.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:47 0
Другие статьи по темам
Событие
Центробанк РФБанк Россиижалобы туляковобращения в Банк Россииобращения граждан
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле лже-волонтёр украл деньги у 92-летнего пенсионера
В Туле лже-волонтёр украл деньги у 92-летнего пенсионера
В Щекинском районе в двойном ДТП погиб мотоциклист
В Щекинском районе в двойном ДТП погиб мотоциклист
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.