Туляки жалуются в Центробанк на несговорчивых кредиторов

За первые шесть месяцев текущего года в региональное отделение регулятора поступило 819 обращений.

Чаще всего жители Тульской области сталкивались с проблемами, связанными с поддержкой заемщиков в условиях пандемии, отмечают специалисты тульского отделения Банка России. Более 70% жалоб пришлись на банки: отказ в реструктуризации кредита, не предоставление кредитных и ипотечных каникул, навязывание дополнительных услуг и прочее.

Около 16% жалоб касались деятельности микрофинансовых организаций. Здесь тоже речь шла об отказе в оформлении кредитных каникул. Также недовольство клиентов вызывали высокие проценты по займам, навязывание дополнительных платных услуг, некорректные действия по возврату задолженности, нарушение обработки персональных данных.

На страховщиков пожаловались 9% обратившихся. Здесь лидирует неверное применение коэффициента «бонус-малус». Также туляки жалуются на длительные сроки ремонта при натуральном возмещении, трудности с оформлением электронного полиса ОСАГО, возврат страховой премии в рамках «периода охлаждения».