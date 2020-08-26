Какие дома Тулы останутся без электричества 27 августа
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Р. Зорге, 26, 32, 26-а, 28, 28-а, 30, 28-б, 30-б,
- ул. Кутузова, 34, 26, 154, 156, 158,
- ул. Жуковского, 38-а,
- ул. Доватора, 12, 14,
- ул. Металлургов, 2-а,
- п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12, 8, 17-а, 14.
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