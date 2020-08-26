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Какие дома Тулы останутся без электричества 27 августа

Какие дома Тулы останутся без электричества 27 августа

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Р. Зорге, 26, 32, 26-а, 28, 28-а, 30, 28-б, 30-б,
  • ул. Кутузова, 34, 26, 154, 156, 158,
  • ул. Жуковского, 38-а,
  • ул. Доватора, 12, 14,
  • ул. Металлургов, 2-а,
  • п. Ново-Скуратово,1-а,  ул. Октябрьская, 1-10,
  • ул. Железнодорожная, 1-10,
  • 1-й пр-д, 1-8,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12, 8, 17-а, 14.
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вчера, в 21:52 +4
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