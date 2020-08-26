новости
новости
Регистрация
В Богородицке на пешеходном переходе сбили ребенка
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Богородицке на пешеходном переходе сбили ребенка

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Вечером 25 августа на ул. Коммунаров в Богородицке Тульской области произошло ДТП. 46-летний водитель Toyota Camry сбил 9-летнюю девочку, которая в момент наезда вместе с родителями пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
 
«В результате ДТП девочка получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 

 

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.
 
Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.
 
Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:19 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествиясбили ребенка
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Коми осудят туляка, который долгое время находился в федеральном розыске
В Коми осудят туляка, который долгое время находился в федеральном розыске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.