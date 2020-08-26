В Богородицке на пешеходном переходе сбили ребенка

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Вечером 25 августа на ул. Коммунаров в Богородицке Тульской области произошло ДТП. 46-летний водитель Toyota Camry сбил 9-летнюю девочку, которая в момент наезда вместе с родителями пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

«В результате ДТП девочка получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.

Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.