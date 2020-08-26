В Коми осудят туляка, который долгое время находился в федеральном розыске

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В Республике Коми прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении туляка, который с марта 2012 года находился в федеральном розыске. Мужчине вменяют разбой с применением опасного насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь с 9 на 10 августа 2011, возле ресторана «Амстердам» в городе Усинске. Избив потерпевшего, разбойники похитили кожаную куртку, мобильник и золотые украшения. Общая сумма ущерба - 46 тысяч рублей.

«Усинский городской суд 9 июня 2012 года постановил обвинительный приговор в отношении второго соучастника разбоя, осудив его по ч. 2 ст. 162 УК РФ к лишению свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд», - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.