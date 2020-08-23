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В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека

В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека

Среди пострадавших – двое детей.

Вечером 23 августа на въезде в Тулу (неподалеку от деревни Прудное) произошло ДТП с участием автомобилей Nissan X-Trail, Kia Soul, Kia Rio, Renault Duster и MAN.

По предварительной информации, все транспортные средства двигались по направлению в город. Легковушки начали притормаживать, а в это время водитель грузовика, предположительно, потерял контроль над дорогой и «собрал» четыре машины.

На данный момент есть информация о четырех пострадавших. В Nissan X-Trail травмы получили 65-летняя женщина, 46-летняя женщина и 8-летний мальчик. В Kia Rio пострадала 7-летняя девочка. Все они доставлены в больницу.

Из-за аварии в обе стороны образовалась многокилометровая пробка.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 1
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 2
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 3
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 4
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 5
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 6
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 7
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 8
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 9
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 10
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 11
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 12
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 13
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 14
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 15
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 16
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 17
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 18
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 19
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 20
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 21
В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека, Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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