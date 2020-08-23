В массовом ДТП на въезде в Тулу пострадали четыре человека

Вечером 23 августа на въезде в Тулу (неподалеку от деревни Прудное) произошло ДТП с участием автомобилей Nissan X-Trail, Kia Soul, Kia Rio, Renault Duster и MAN.

По предварительной информации, все транспортные средства двигались по направлению в город. Легковушки начали притормаживать, а в это время водитель грузовика, предположительно, потерял контроль над дорогой и «собрал» четыре машины.

На данный момент есть информация о четырех пострадавших. В Nissan X-Trail травмы получили 65-летняя женщина, 46-летняя женщина и 8-летний мальчик. В Kia Rio пострадала 7-летняя девочка. Все они доставлены в больницу.

Из-за аварии в обе стороны образовалась многокилометровая пробка.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.