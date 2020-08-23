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На Косой Горе мужчина увел из-под носа владельца телефон
Фото из архива Myslo

На Косой Горе мужчина увел из-под носа владельца телефон

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого.

Как рассказали полицейские, злоумышленник вечером в одном из дворов на Косой Горе на столике увидел телефон.

По предварительным данным, настоящий владелец аппарата оставил его без присмотра, чем и воспользовался мужчина. Недолго думая, 29-летний туляк забрал мобильник и ушел.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий удалось обнаружить и изъять похищенное. Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

 

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