Фото из архива Myslo
На Косой Горе мужчина увел из-под носа владельца телефон
Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого.
Как рассказали полицейские, злоумышленник вечером в одном из дворов на Косой Горе на столике увидел телефон.
По предварительным данным, настоящий владелец аппарата оставил его без присмотра, чем и воспользовался мужчина. Недолго думая, 29-летний туляк забрал мобильник и ушел.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий удалось обнаружить и изъять похищенное. Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.
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