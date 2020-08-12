В Кимовском районе в ДТП пострадали женщина и ребенок

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Утром 11 августа на автодороге Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты произошло ДТП. В районе 13-го километра 33-летний водитель Hyundai Trajet не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 41-летняя женщина и 8-летняя девочка. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

«На момент ДТП несовершеннолетняя девочка находилась на заднем сиденье справа и была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему получила незначительные травмы», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.